“Termoelectrica” проводит модернизацию тепловых сетей на Ботанике

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В 27 учебных заведениях и более чем 350 многоквартирных домах в столичном секторе Ботаника с этого года будут более надёжные и качественные услуги централизованного теплоснабжения.

Поставщик уведомляет, что работы по модернизации тепловых труб ведутся в зоне улицы Сармизеджетуса, бульвара Куза-Водэ и улицы Буребиста, передаёт ipn.md.

Наша работа позволит предоставлять услуги централизованного теплоснабжения более высокого качества, а также свести к минимуму риск отключений в разгар отопительного сезона, – отметил директор предприятия Вячеслав Ени.

Он добавил, что к настоящему времени успешно завершены монтажные работы новой тепловой сети, а с 15 июля начались работы по благоустройству территории: асфальтирование тротуара, проезжей части дороги и восстановление газона.

В общей сложности “Termoelectrica” предстоит реабилитировать в этом году 14 участков тепловых труб общей протяжённостью около 5,5 км. Также подлежит восстановлению теплоизоляционный слой на проложенных над землёй 6,5 км тепловых труб.

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