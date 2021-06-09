“Termoelectrica” проводит модернизацию столичных теплосетей

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До середины сентября АО “Termoelectrica” выполнит работы по модернизации 29 участков теплотрасс общей протяжённостью около 10 км.

Как пишет ipn.md, в период проведения работ горячую воду будут отключать лишь в исключительных случаях и только кратковременно. Потребителей будут оповещать об этом посредством объявлений у подъездов домов и уведомлений на сайте предприятия – www.termoelectrica.md.

В настоящее время проводятся работы по модернизации тепловых сетей на бульваре Дечебал (с 13 апреля по 14 июня), на улице Иона Василенко (13 мая –10 июля) и на улице Мештерул Маноле (3 июня – 1 августа). На улице Сармизеджетуса работы проходят с 29 мая по 15 июля, на улице Каля Ешилор – с 17 мая по 17 июня, а на улице Букурешть – с 31 мая по 12 июля.

Кроме того, будут проведены работы по модернизации теплосетей в секторе Ботаника: на улице Сармизеджетуса – в июне-июле, на улице Буребиста – с 14 июля по 30 августа, на бульваре Дачия – с 15 июля по 28 августа, на улице Матей Милло – с 20 июля по 20 августа.

В секторе Буюканы работы будут выполнены на улице Пьяца Унирий Принчипателор, 138. Приблизительные сроки: июнь-июль. На улице Парис работы пройдут в июле-августе, на улице Бэнулеску-Бодони – также в июле-августе. На улице Каля Ешилор теплосети будут ремонтировать в период со 2 августа по 6 сентября, а также в июне-июле. На улице Буребиста в городе Дурлешть теплосети будут модернизированы в июне.

В секторе Центр работы по модернизации тепловых сетей будут проводиться в июне-июле на улице Тирасполь, на улице Колумна – в июле-августе, на улице Митрополит Варлаам – в августе. На улице Албишоара работы пройдут с 20 июня по 15 июля.

В секторе Чеканы ремонт будет произведён по улице Мештерул Маноле, 3/3 в июле-августе. В секторе Рышкановка – на улице Василе Бадю – с 21 июня по 21 июля, на улице Магда Исанос – в июле, на улицах Кукорилор и Киев – в августе, а на улице Матей Басараб – в сентябре.

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