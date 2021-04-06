Termoelectrica призывает клиентов пользоваться онлайн-сервисами компании

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Termoelectrica и Вычислительный центр “Infobon” призывают потребителей и управляющих жилищным фондом выбирать услуги онлайн-сервиса, предоставляемые через виртуальный кабинет “Мой счёт”.

Услуга призвана помочь потребителям тепловой энергии проводить разнообразные операции без необходимости посещения центра Termoelectrica, передаёт ipn.md. В кабинете “Мой счёт” можно проводить такие операции, как приём электронных счёт-фактур, учёт фактур и потребления, передачу данных со счётчиков, оплату фактур, а также взаимодействовать с управляющими жилым фондом.

Услуга предоставляется бесплатно на основании Контракта об использовании системы “Infobon”. Для подписания договора владелец дома или квартиры должен посетить Вычислительный центр, расположенный на улице Тудор Владимиреску, 6/1, с удостоверением личности или с доверенностью и документами, подтверждающими право управления недвижимостью. Владельцы электронной подписи могут подписать контракт удалённо.

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