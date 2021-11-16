Termoelectrica потребовала увеличить тарифы на электроэнергию и отопление

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Предприятие обратилось к Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) с запросом о чрезвычайной корректировке цены на производимую электроэнергию и тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с 1 ноября 2021 года.

По данным компании, на необходимость внеочередной корректировки повлияло повышение цен на закупаемый природный газ примерно на 115,3% (с 4 018 леев до 8 650,2 леев/1000 м3 без НДС). По оценкам Termoelectrica, цена на производимую электроэнергию вырастет на 121 бан/кВтч – до 237 банов/кВтч (без НДС), а тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, увеличится на 650 леев/Гкал – до 1 772 лея/Гкал (без НДС).

Корректировка тарифов направлена ​​на недопущение накопления долгов и вступления в неплатёжеспособность из-за непокрытия потребления природного газа в действующей структуре тарифов, пишет moldpres.md.

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