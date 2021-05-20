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Termoelectrica модернизирует три насосные станции и 29 участков теплосетей, общей протяжённостью около 10 км, и выполнит капитальный ремонт теплоизоляции надземных труб протяжённостью около 5,5 км. Работы предусмотрены в Инвестиционном плане на 2021 год, утверждённом НАРЭ, который предполагает модернизацию на сумму около 305 миллионов леев, непосредственным результатом чего станет повышение качества услуг теплоснабжения, безопасности и эффективности инфраструктуры.

Termoelectrica уточняет, что средства выделены и на приобретение и установку нового дегазатора для энергетического блока №3, на реконструкцию гидравлической схемы между лучами №1 и №2 контура Южной ТЭЦ путём строительства общего коллектора, а также на установку фотоэлектрических панелей для обеспечения дополнительной электроэнергией здания по ул. Т. Владимиреску, 6 в течение тёплого сезона.

Генеральный директор Termoelectrica Вячеслав Ени отметил, что все инвестиции в этом году направлены в основном на снижение технологических потерь и повышение качества предоставляемых услуг теплоснабжения, что позволит значительно улучшить основные показатели качества и эффективности.

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