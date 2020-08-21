“Termoelectrica” модернизирует тепловые сети на Албишоаре

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Поставщик начал работы по модернизации тепловых сетей по улице Албишоара. Это часть проекта, запущенного примарией Кишинёва и предусматривающего капитальный ремонт проезжей части и тротуара в этом районе.

В пресс-релизе “Termoelectrica” уточняется, пишет ipn.md, что в общей сложности необходимо заменить 6 тепловых труб диаметром 800 мм общей длиной около 400 м, и 1 участок диаметром 150 мм, длиной около 50 м. Чтобы не допустить отключения горячей воды, на протяжении всего периода работ потребители из центральной части столицы и сектора Буюкань были подключены к резервной сети.

Данные работы будут осуществляться в несколько этапов вплоть до второй половины сентября.

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