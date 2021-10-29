Termoelectrica: К отоплению в столице подключено около 2200 объектов

Termoelectrica: К отоплению в столице подключено около 2200 объектов

К 14.00 29 октября к отоплению были подключены около 2200 объектов в столице, включая более 1600 многоэтажных и 83 частных домов, что составляет примерно 60% от всего жилого фонда. Об этом сообщила прес-служба АО “Termoelectrica”. 

Также отапливаются 142 детсада, 116 школ, 56 медучреждений, 28 высших учебных заведений и 189 экономических агентов.

В последующие часы и завтра планируется подключить к отоплению ещё свыше 500 объектов.

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