Termoelectrica: К отоплению в столице подключено около 2200 объектов

0

К 14.00 29 октября к отоплению были подключены около 2200 объектов в столице, включая более 1600 многоэтажных и 83 частных домов, что составляет примерно 60% от всего жилого фонда. Об этом сообщила прес-служба АО “Termoelectrica”.

Также отапливаются 142 детсада, 116 школ, 56 медучреждений, 28 высших учебных заведений и 189 экономических агентов.

В последующие часы и завтра планируется подключить к отоплению ещё свыше 500 объектов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.