“Termoelectrica”: Граждане могут самостоятельно регулировать потребление тепловой энергии

Если в течение дня на улице тепло, а батареи в квартире слишком горячие, потребителям рекомендуется обратиться с просьбой о регулировке к управляющему жилым фондом или непосредственно в “Termoelectrica”.
Проинформировать поставщика о технических проблемах можно по номерам 1300 или 022 447 447, на странице “Termoelectrica” в Facebook или в приложении Viber: 069-444-144.
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Все это вранье, не будут они отказывать себе в удовольствии драть семь шкур с народа, который платит и так баснословные деньги за тепло! Еще-бы, зарплаты у них пятизначные!