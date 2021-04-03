“Termoelectrica”: Граждане могут самостоятельно регулировать потребление тепловой энергии

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Если в течение дня на улице тепло, а батареи в квартире слишком горячие, потребителям рекомендуется обратиться с просьбой о регулировке к управляющему жилым фондом или непосредственно в “Termoelectrica”.

Проинформировать поставщика о технических проблемах можно по номерам 1300 или 022 447 447, на странице “Termoelectrica” в Facebook или в приложении Viber: 069-444-144.

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