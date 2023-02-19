Терапевт рассказала, можно ли заниматься спортом после простуды

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После перенесённого заболевания полезны велотренажёры, прогулки на свежем воздухе и нагрузки вдвое меньше привычных. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Александрова.

Доктор напомнила, что период восстановления после острых респираторных вирусных инфекций составляет от 7 до 14 дней и зависит от тяжести заболевания и от особенностей организма.

– Если самочувствие хорошее, то заниматься спортом после ОРВИ можно, но в щадящем режиме. Работайте с нагрузками 50-60% от обычных. Отдайте предпочтение упражнениям на растяжку, упражнениям с собственным весом, – посоветовала эксперт.

Также, по её словам, будут полезны лёгкие кардионагрузки на велотренажёре, эллиптическом тренажёре.

Если период восстановления ещё не закончился и есть слабость, врач порекомендовала отдать предпочтение не тренажёрному залу, а прогулкам на свежем воздухе, пишет gazeta.ru.

– После болезни организму и так нелегко, он затрачивает силы и энергию на восстановление, а ослабление может привести к осложнениям. Например, к бактериальной инфекции в виде синусита или гайморита, продолжительному кашлю и даже воспалению лёгких, – подчеркнула врач.

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