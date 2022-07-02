Терапевт рассказала, как защититься от солнечного удара

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Солнечный удар – перегревание, которое может случиться во время долгого пребывания на солнце, особенно в жару. Как его не допустить и что делать, если он всё-таки случился, рассказала врач-терапевт из РФ Наталья Муштакова.

Солнечный удар сопровождается головной болью, покраснением лица, головокружением. В некоторых случаях также повышается температура тела, темнеет в глазах, появляются тошнота и рвота, может открыться кровотечение из носа. При этом симптомы могут возникнуть как сразу, так и через несколько часов после пребывания на солнце, пишет rg.ru.

Что делать

При первых признаках – обычно это повышенное потоотделение – необходимо уйти в тень, лучше в прохладное помещение. Снимите лишнюю одежду, ослабьте ремень. Минимизируйте физическую активность и пейте больше воды. При солнечном ударе помогают прохладные (но не ледяные!) компрессы.

Если же пострадавший теряет сознание, рекомендуется дать ему вдохнуть нашатырный спирт и уложить набок, вызвать скорую помощь.

Что нельзя делать при солнечном ударе

Нельзя резко охлаждать тело, человек должен охлаждаться постепенно. В случае, если вы решите приложить лёд к человеку, который получил солнечный удар, может произойти ожог на перегретых тканях.

Не рекомендуется пить алкоголь, сладкую воду и пакетированные соки, а вот употребление чистой воды приветствуется.

Нельзя отказываться от квалифицированной врачебной помощи в надежде, что симптомы пройдут сами.

Что делать, чтобы не получить солнечный удар?

При нахождении на открытом солнце нужно надеть головной убор. Хорошо, если есть шляпа. Если нет, то намотать рубашку или майку.

Помимо этого, необходимо пить больше чистой негазированной воды.

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