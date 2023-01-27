Терапевт предупредила об опасности переносить грипп «на ногах»

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Если болеть гриппом «на ногах», организм может не справиться,. Такое мнение высказала врач-терапевт Марина Константинова.

– Опасность возникновения осложнений при гриппе намного выше, особенно если переносить болезнь «на ногах». Стресс, умственное напряжение, физическая нагрузка, холод могут привести к тому, что организму просто не хватит сил бороться с вирусной инфекцией. Сам вирус и его токсины начнут проникать в кровь и далее во все органы, тем самым вызывая серьёзные осложнения и даже летальный исход. Вирус гриппа прежде всего выбирает и поражает ослабленные органы, вызывая обострение хронических заболеваний, — рассказала терапевт.

Она объяснила, пишет ura.news, с какими осложнениями может столкнуться больной.

– Их можно разделить на две группы. Лёгочные: пневмония (вирусная, бактериальная, геморрагическая), формирование абсцесса лёгкого, образование эмпиемы, острый респираторный дистресс-синдром. А также внелёгочные: бактериальные риниты, синуситы, отиты, трахеиты, вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, поражение печени, синдром Рея, миокардит, токсико-аллергический шок. В группе риска прежде всего люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и дети, — заключила специалист.

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