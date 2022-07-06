Терапевт предупредила, какая опасность таится в кондиционерах

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Самым страшным разносчиком инфекции может стать кондиционер. Врач-терапевт Ольга Перевалова рассказала, что именно таится в недрах этого бытового прибора.

Внутри фильтров кондиционера, где среда тёплая и влажная, хорошо размножаются бактерии. Чаще всего, это легионелла, которая ведет к заражению легионеллезом. Проявляется болезнь чиханием и кашлем, а в тяжёлых случаях – поражением лёгких, что может привести и к летальному исходу. Причем люди не сразу распознают эту болезнь, путая её с обычной простудой или ОРВИ. А ведь именно пневмония косила ряды римских легионеров – отсюда и пошло это название микроба, передаёт rg.ru.

Особую опасность несут старые пыльные кондиционеры. Поэтому их нужно обязательно чистить, а ещё лучше менять. Кстати, это относится и к автомобильным системам охлаждения воздуха.

– В жару многие стоят в пробках, возвращаясь с дачи, включают кондиционеры, а потом с насморком приходят на работу. При этом удивляются, что ни с кем не общались, а заразились. Но на самом деле общались – с собственным кондиционером в автомобиле. Поэтому лучше или открыть окно, или регулярно чистить фильтр, – сказала доктор.

Эксперты советуют осматривать фильтр в бытовых кондиционерах раз в месяц, а наружный блок – раз в год с привлечением специалистов.

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