Терапевт предостерёг от попыток поднять иммунитет витаминами

Терапевт предостерёг от попыток поднять иммунитет витаминами

Попытки повысить иммунитет с помощью витаминов и лекарств не пойдут на пользу организму. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По его словам, желание добиться «мощного иммунного ответа» может обернуться печальными последствиями.

– Нам не нужен мощный иммунный ответ. Аутоиммунная патология, например, — это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция. Цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, — это тоже повышенный иммунитет. Лучше всего эту [иммунную] систему не трогать. К счастью, она на наши поползновения обычно не реагирует. Мы можем пить всё, что угодно, но на иммунитет это не повлияет, — рассказал терапевт.

Он уточнил, что на иммунитет негативно влияют переедание, чрезмерные стрессы и недосып. По словам врача, иммунной системе можно помочь, устранив эти факторы. Специалист отметил, что для поддержания здоровья достаточно обычной пешей ежедневной прогулки, пишет ura.news.

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