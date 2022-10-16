Терапевт предостерегла от использования антибиотиков при простуде

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Врач-терапевт, нефролог РФ Юлия Кадоркина рассказала, почему нельзя лечить простуду антибиотиками, и как это может сказаться на организме.

Специалист объяснила, что вирус — это мельчайший организм, который размножается только внутри живых клеток. По её словам, он не активен до тех пор, пока не окажется внутри человека, в то время как бактерия представляет собой полноценный, пусть и одноклеточный организм.

– Попадание бактерий в организм повторяет пути вирусов. Но размножение бактерий осуществляется чаще вне клетки, чем внутри неё. Поэтому принимать антибиотики при простуде не имеет смысла: вирусы и бактерии имеют разную природу, и организм борется с ними по-разному, — сказала она.

Как отметила терапевт, антибиотики не действуют на вирусы, находящиеся внутри клетки, а убивают только определённые бактерии, которые входят в спектр его действия. При этом негативно препараты этого вида влияют и на полезные бактерии. Используя антибиотики без назначения врача, заболевший позволяет вредоносным бактериям, которые к этому препарату не чувствительны, вызвать те или иные осложнения.

– Принимать антибактериальные препараты при простуде можно только тогда, когда вслед за вирусом в организм в качестве осложнений пришли бактерии и это доказано лабораторными методами исследования. Схему приёма таких препаратов нужно выдерживать полностью, чтобы не вызвать намного более тяжёлые состояния, устойчивые к лекарствам, — подчеркнула врач, пишет iz.ru.

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