Терапевт объяснила, что вредит желчному пузырю

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Диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко рассказала, что на желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, никотин, жареная, острая и копченая еда и длительные перерывы между приемами пищи.

– Общие рекомендации, которые желчный пузырь не любит, это кофе, алкоголь, никотиновая нагрузка. Еще длительные промежутки между приемами пищи, а также не очень любит острое, жареное, копченое, тем более химически копченое. И, конечно, к соли он может критично относиться, — рассказала диетолог.

Она добавила, что для поддержания стабильной работы желчного пузыря необходимо грамотно пить воду, передает gazeta.ru.

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