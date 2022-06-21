Терапевт назвала три самых распространённых “летних” болезни

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Существуют бактерии и вирусы, которые активизируются именно в жаркий сезон. Об этом рассказала российский терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.

В первую очередь, это острые кишечные инфекции, такие как ротавирус. Он легко распространяется в водной среде, и в отпуске очень просто заразиться им в бассейнах или в море. Поэтому, если возбудитель уже выявлен, не следует купаться там, где это запрещено.

Также часты для тёплого времени года различные пищевые отравления. Такие бактерии, как сальмонеллы, быстро размножаются на готовых продуктах. Полуфабрикаты, например, фарш или салат, не следует брать с собой на дачу, если путь займёт три-четыре часа. За это время пища будет буквально обсеменена бактериями, и пищевое отравление гарантировано. Воду лучше брать с собой бутилированную и, разумеется, нужно соблюдать все правила гигиены – мыть руки перед едой, тщательно промывать овощи, фрукты и зелень, пишет rg.ru.

В тройку самых частых болезней лета входят также простудные заболевания. Их причина – воздействие холода на разогретый организм. Речь идёт о кондиционерах и ледяных напитках.

По мнению врача, температура в помещении и на улице не должны разниться больше, чем на шесть-восемь градусов. Употребление холодных напитков или мороженого чревато ангиной, трахеитом и бронхитом. Лучше немного подождать и выпить не ледяную, а прохладную воду или квас.

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