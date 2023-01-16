Терапевт назвала оптимальное время купания в проруби на Крещение

Терапевт назвала оптимальное время купания в проруби на Крещение

Сколько времени без вреда для здоровья можно провести в проруби во время крещенский купаний, рассказала врач, сотрудник Сеченовского университета Наталья Семененко, передаёт РИА «Новости».

По словам специалиста, оптимальное время нахождения в проруби составляет около минуты. Врач подчеркнула, что водные процедуры в холодное время года способны принести пользу лишь полностью здоровым и закалённым людям. А неподготовленные купальщики могут подхватить простуду или обострение хронических заболеваний.

Также, по словам Семененко, от крещенских купаний рекомендуется отказаться людям с диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аллергией на холод и некоторыми другими заболеваниями. Нельзя окунаться в прорубь беременным и кормящим женщинам, людям старше 65 лет, а также детям.

– Оптимальное время нахождения в проруби – около минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, – подчеркнула специалист. Затем следует надеть сухую, тёплую одежду, обуться, выпить сладкий горячий чай. 

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