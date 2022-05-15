Терапевт назвала опасные последствия укуса клеща

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Симптомы клещевого вирусного энцефалита могут напоминать грипп, ОРВИ или ротавирус, из-за чего энцефалит можно не опознать сразу и перепутать с этими состояниями. Об этом рассказала Ольга Александрова, российский врач-терапевт высшей категории.

Озноб, головная боль, резкий подъём температуры до 38-39 градусов, боли в мышцах, тошнота, рвота могут быть признаками энцефалита, — предупреждает врач.

Специалист добавила, что эта болезнь действует на нервную систему и при худших вариантах течения очень опасна. Поэтому, по её словам, если клещ уже укусил, лучше добраться до ближайшего травмпункта, чтобы специалист снял его и отправил в лабораторию для оценки его опасности, пишет gazeta.ru.

В случае самостоятельного удаления клеща его нужно все равно сдать на анализ, чтобы знать о возможных рисках и при необходимости своевременно начать лечение и уберечь себя от опасных осложнений, — предупредила доктор.

Врач также напомнила, что, если вы отправляетесь в лес, лучше носить одежду с длинными рукавами, максимально закрывать открытые участки тела, использовать репелленты от клещей и периодически осматривать одежду и тело.

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