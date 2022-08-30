Терапевт назвала необходимые для подготовки иммунитета к осени витамины

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Для профилактики простудных заболеваний в начале осени необходимо принимать витамин D, цинк и ряд других важных нутриентов, отметила российский врач-терапевт Наталия Андрианова.

Специалист подчеркнула, что осенью у взрослых и детей наблюдается рост не только простуд и респираторных заболеваний, но и обостряются хронические проблемы со здоровьем – как физическим, так и ментальным. Однако, по её словам, к этому периоду можно подготовиться с помощью соблюдения несложных правил безопасности и приёма витаминов и нутриентов.

– Полностью избежать рисков простудиться мы не можем, однако снизить частоту таких заболеваний возможно. Для этого важно не только мыть руки, увлажнять слизистую носа и сбалансированно, разнообразно питаться, но и обращать внимание на количество необходимых для поддержания иммунитета витаминов в организме, – уточнила Андрианова.

Для укрепления всех видов иммунитета терапевт предложила принимать витамин D3, который обладает антибактериальным эффектом и иммуномодулирующим действием, и витамин С, помогающий организму бороться со многими воспалительными и инфекционными болезнями. Кроме того, необходимы железо, цинк и витамины группы В.

По мнению врача, для приёма внутрь лучше выбирать витаминные добавки в липосомальной форме — они лучше усваиваются организмом.

Любые витамины и биологически активные добавки должны назначаться врачом по результатам анализов. Их бесконтрольный приём может нанести вред здоровью.

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