Терапевт назвала лучший напиток для утоления жажды в жару

Терапевт назвала лучший напиток для утоления жажды в жару

Самым лучшим средством утолить жажду в жаркую погоду является чистая вода температурой 20-22 градуса, рассказала заведующая отделением терапии российской больницы Татьяна Воробьёва.

По её словам, минеральная вода также подходит для этой цели, но её употребление лучше ограничить.

Неплохо справляется с жаждой и минеральная вода, но более полулитра в сутки лучше не пить, — посоветовала специалист.

Кроме того, терапевт назвала хорошим способом борьбы с жаждой употребление чая или травяных сборов, чего нельзя сказать о сладких напитках, так как лимонады, газировки и соки. Они не утоляют жажду из-за высокого содержания сахара, пишет news.ru.

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