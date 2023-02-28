Терапевт назвала главные ошибки во время поста

0

Во время поста люди ошибочно начинают увлекаться большим количеством углеводов, солений и питаются однообразно, отметила врач-терапевт Марина Константинова.

– Основные ошибки — это несбалансированное питание и однообразная еда. Неправильно, когда в рационе присутствует большое количество сладкого и солёного. При чрезмерном употреблении углеводов происходит скачок уровня глюкозы в крови, а при употреблении солений в большом количестве — задержка жидкости. Ошибкой можно считать слишком большие порции, так как продукты животного происхождения быстрее способствуют насыщению, чем растительные. Неправильно выбирать в магазине продукты со словом „постное“, так как в их в состав входит большое количество консервантов, сои, крахмала, трансжиров, поэтому необходимо изучать состав продуктов, — сказала терапевт.

По её словам, пишет ura.news, пост может нанести вред при его строгом соблюдении.

– Организм начинает испытывать дефицит белка, микроэлементов и витаминов. Это может привести к развитию анемии, может ухудшиться общее самочувствие. А, предположим, если уже существует дефицит витаминов, то он усугубится, вплоть до развития авитаминоза. Перед тем как начать пост, необходимо проконсультироваться с врачом, пройти минимальный комплекс и обследований и в случае необходимости начать приём витаминных добавок, — добавила врач.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.