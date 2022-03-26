Терапевт: какие анализы надо сдать после COVID-19

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После перенесённого коронавируса пациенту необходимо сдать общий анализ крови, мочи и биохимию. Об этом рассказала российский терапевт Людмила Лапа.

Кроме того, по словам специалиста, желательно проверить кровь на C-реактивный белок (СРБ) и D-димер, пишет rg.ru.

Если до болезни у человека были предпосылки к развитию панкреатита или сахарного диабета, обязательно нужно проверить уровень глюкозы, – отметила врач.

Терапевт также рекомендовала пройти диспансеризацию через три-шесть месяцев после болезни.

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