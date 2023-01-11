Терапевт дала советы, как восстановиться после праздников

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После праздничных дней многие почувствовали себя не отдохнувшими, а совсем наоборот. Зимой не хватает солнца, тепла, свежих витаминов и человек теряет энергию. Что же делать и как привести себя в форму – рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Начать нужно с режима дня и полноценного отдыха. Ночной сон менее восьми часов приводит к тому, что на следующий день человек съедает на 200-300 килокалорий больше, чтобы поддержать себя в тонусе. Чтобы сон получился здоровым, нужно к нему подготовиться. Примите горячий душ, полистайте несколько страниц любимой книги и выключите мобильный телефон.

Важная составляющая – меню. Нужно есть больше овощей и фруктов, включить в рацион 20 граммов орехов ежедневно. Рыбу лучше всего есть не менее двух раз в неделю, пишет rg.ru.

Обязательна достаточная физическая активность. Стремитесь к норме в десять тысяч шагов в день. Пройдите лишний квартал пешком. Поднимитесь по лестнице. Поплавайте в бассейне. Каждые 15 минут нужно вставать из-за компьютера и делать 3-5-минутную разминку.

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