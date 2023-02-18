Тепло, но дождливо: синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

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В выходные дни в Молдове будет тепло, но местами ожидаются кратковременные осадки. Об этом сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.

Так, в субботу будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Также прогнозируется сильный ветер порывами до 18 км/с. Столбики термометров на севере поднимутся до +8 градусов, в центральных районах и в столице – до +11 градусов, а на юге – до +12 градусов. Минимальная температура ночью значительно не изменится и составит от -3 до +1 градуса.

В воскресенье будет ещё теплее – в столице воздух прогреется до +13 градусов. Однако в целом погода будет нелетной – ожидается мокрый снег и ветер.

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