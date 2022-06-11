Тепло, но дождливо: синоптики рассказали, какой будет погода на выходных

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По данным метеорологов, погода на этих выходных будет преимущественно облачной и дождливой.

В субботу днём ​​воздух прогреется до 27-29 градусов, во всех районах ожидаются дожди. В ночное время столбики термометров опустятся до +13 градусов.

В воскресенье днём температура будет колебаться от +28 до +30°C, а ночью – от +13 до +18 градусов. Местами ожидаются дожди и переменная облачность.

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