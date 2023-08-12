Тепло и без осадков: такой будет погода на выходных

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В эти выходные погода обещает быть тёплой, местами даже жаркой, и без осадков. Таков прогноз Государственной гидрометеослужбы.

Средняя температура за эти дни составит +27 градусов тепла, в ночное время – около +15. И в субботу, и в воскресенье ожидается переменная облачность.

С понедельника вернётся жара: столбики термометров покажут +32 градуса.

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