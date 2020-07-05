Теперь проблемные стройки Кишинева можно найти на онлайн-карте

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Генпримар Кишинева Ион Чебан сообщил о запуске карты проблемных строек столицы, созданной на платформе ArcGIS. На данный момент на карту нанесены 20 объектов, она будет постоянно обновляться.

На карте указаны адреса сооружений, их бенефициар, дата выдачи разрешительных документов, этап проводимых на объекте работ. Также описывается судебный процесс, связанный с данным объектом. Как только проблема спора между сторонами будет решена, эта стройка будет убрана с карты.

Карта доступна по следующему адресу: portal.dgaurf.md/conflicte/. Онлайн-приложение также доступно с мобильного телефона.

– Люди должны знать экономических агентов, которые не выполняют своих обязательств перед гражданами. Мы за развитие и модернизацию города, но в рамках закона, – отметил Чебан.

Для обеспечения прозрачности и эффективности процедуры выявления проблемных строек в столице была создана рабочая группа. Она выявила проблемные здания в городе, опираясь на выводы специализированных органов по техническому надзору, а также на обращения и документы из профильных управлений.

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