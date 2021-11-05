Теперь ещё больше выбора ковров для уюта в Твоем Доме!

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Carpet Outlet открыл свой третий, самый большой магазин ковров на Ботанике! Вас ждет широкий ассортимент ковров и дорожек сотканных по последними тенденциями дизайна и палитры цветов.

Вместе с нашими партнёрами MAIB, мы решили порадовать хозяев карточек Gama и Liber Card, cashback-ом в размере 7% или отсрочкой платежа в течение 6 месяцев.

Итак, с понедельника до пятницы, с 10.00 до 19.00, а в субботу и воскресение, с 10:00 до 18:00, по адресу бульвар Дачия 55, вы можете приобрести лучшие ковры по отличном ценам. Кроме того, при покупке на сумму не менее 2900 лей у Вас есть возможность принять участие в розыгрыше квартиры. И всё это в одном месте-в магазине ковров Carpet Outlet Ботаника.

А также, 28 ноября, будет второй Супер Розыгрыш, где Вы сможете выиграть более 50-ти Супер Призов, среди которых: телевизоры, стиральные машины, кофе машины, микроволновые печи и Большой Приз, путевка в 5-ти * отеле в Египте, на 2 человека. Больше покупок-больше шансов выиграть!

В связи с пандемией и ограниченными для проведения массовых мероприятий, сообщаем Вам, что второй Супер Розыгрыш Carpet Outlet Moldova, будет транслироваться в прямом эфире на канале Jurnal TV, 28 ноября 2021 года, в 17:00!

Будем рады видеть Вас, с понедельника до пятницы, с 10.00 до 19.00, а в субботу и воскресение, с 10:00 до 18:00, в наших магазинах:

Mega Carpet Outlet (возле Mагазина Mетро 1)

Кишинев, ком.Стэучены, ул. Кишинева 3

+373 61 000 826; +373 60 129 709

Mаршрутное такси 162, 186, 192; Автобус нр. 2

Carpet Outlet Sculeanca (внутри Creator Mall)

Кишинев, ул. Каля Трушенилор 91

+373 69 275 042

Mаршрутное такси нр. 135; Троллейбус нр. 34; Автобус нр. 20

Carpet Outlet Botanica (рядом с Воротами Города)

Кишинев, бульвар Дачия 55

+373 79 574 383

Mаршрутное такси нр. 116, 157,(103,113,184); Троллейбус нр. 4, 22, 30; Автобус нр. 19, 44, 49, 55