Теоретический лицей “Pro Succes” в секторе Ботаника примет учеников с 1 сентября 2022 года

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, этот лицей был закрыт, когда Майя Санду была министром образования. Сегодня эта история повторяется на национальном уровне.

– В настоящее время ремонтные работы в здании учебного заведения находятся на стадии завершения, и школа начнёт функционировать с начала учебного года. Также была проведена оценка для оснащения учреждения, – сказал Чебан.

Кроме того, на завершающей стадии находятся ремонтные работы в детских дошкольных учреждениях №3 и №18 в секторе Буюканы. Также производится закупка для оснащения учреждений.

В то же время в детском саду №28 в секторе Рышкановка осуществляется капитальный ремонт, работы должны быть завершены к концу 2023 года.

– Всего в 2022 году 191 учреждение должно быть восстановлено, а расходы на эти цели составят 169,5 млн. леев. Средства выделены из муниципального бюджета, – отметил генпримар.

Кроме того, в 18 из 92 детских дошкольных учреждений, где в этом году запланирован ремонт, работы уже завершены. В 20 детских садах ремонтные работы осуществляются, остальные учреждения находятся в процессе заключения контрактов или оценки тендеров.

Что касается других типов учреждений: лицеев, гимназий, спортивных школ, где предусмотрен ремонт, в большинстве случаев процедуры закупок уже проведены и тендеры оценены, таким образом работы по восстановлению начнутся в ближайшее время.

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