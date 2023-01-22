Тенденция зачисления на педагогические специальности по точным наукам снижается, ректор

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В Республике Молдова наблюдается нехватка учителей по точным наукам. Немногие специалисты, которые остались в системе, имеют пенсионный возраст, а молодые люди не заинтересованы в том, чтобы стать учителями математики, физики или химии. Ректор Педагогического университета им. Иона Крянгэ Александра Барбэнягрэ подтвердила, что тенденция зачисления на педагогические специальности по точным наукам снижается.

По ее словам, в прошлом году было около 93 выпускников по специальностям биология, математика и информатика и физика и информатика. Заочно окончили эти программы 110 человек, по биологии-химии – 170 и по точным наукам (естествознание) – 93 человек. Только 40% выпускников пошли работать в школы, передает ipn.md.

– Заочно обучаются больше, потому что они после колледжа, некоторые уже имеют высшее образование, работают. К сожалению, тенденция на этих специальностях идет к снижению. В группах учатся по 8-10 человек. Университет пытается внести некоторые изменения в эти программы, но они не популярны, не привлекают молодых людей,- отметила ректор педагогического университета.

Ректор МГУ Игорь Шаров уточнил, что большинство ученых являются пенсионного возраста, а молодые люди не идут в науку. Вот почему необходимо найти решения для стимулирования подготовки учителей по физике, математике и химии.

И в этом учебном году нехватка учителей в школах Республики Молдова заполняется за счет пенсионеров. Количество вакансий в учебных заведениях, объявленных в сентябре 2022 года, составило 2 161, что почти на 200 больше, чем в предыдущем году. Кадровый кризис больше всего ощущается в районах Унгены, Хынчешты, Ниспорены, Калараш и Яловены.

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