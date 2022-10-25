Тень солнечного затмения накроет сегодня Европу и Урал

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Последнее в 2022 году солнечное затмение произойдет сегодня, 25 октября. Затмение будет частным, но в максимальной точке — Ханте-Мансийском автономном округе Луна закроет свыше 80% диска звезды.

Луна пройдет перед Солнцем в последний раз в 2022 году во вторник, 25 октября. Частное солнечное затмение можно будет наблюдать в Гренландии, Европе, на Урале, в Западной Азии и Северо-Восточной Африке. Следующее такое событие будет только 20 апреля 2023 года, но будет видно только в южном полушарии, передает hightech.fm.

Максимальное покрытие солнечного диска составит 82%. При этом «точка центрального затмения» будет расположена недалеко от Северного полюса. Тем не менее в Восточной Европе можно будет наблюдать, как Луна закроет до четырех пятых поверхности звезды.

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