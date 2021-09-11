Темп распространения коронавируса в Молдове – один из самых высоких

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Темп прироста новых случаев COVID-19 и вызванных им смертей в Республике Молдова является одним из самых высоких в мире.

Согласно статистике, представленной www.worldometers.info, число ковид-случаев в нашей стране за последнюю неделю увеличилось на 43%: с 3 011 до 4 316. Так, Молдова занимает 30-е место в мире и 9-е место в Европе по темпам прироста новых случаев COVID-19, пишет radiochisinau.md.

Количество летальных исходов увеличилось на 128%: с 31 до 73 случаев. По этому показателю Молдова занимает 16-е место в мире и 6-е место в Европе.

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