Темпы распространения коронавируса в мире с начала февраля снизились вдвое

Заболеваемость ковидом в мире продолжает снижение – на этой неделе на планете подтвердили около 11,7 млн заражений, что вдвое ниже показателей начала месяца.
В Азии число выявляемых случаев остается высоким в Японии и Индонезии, где по-прежнему заражаются по 60 тыс. человек в день. При этом в Индии регистрируют уже менее 10 тыс. случаев в сутки, что в 15 раз меньше, чем в начале месяца.
В Латинской Америке заболеваемость упала до минимума с конца прошлого года. Так, в Аргентине сейчас фиксируют менее 10 тыс. заболевших в день – в четыре раза меньше, чем в начале февраля, а Мексике – свыше 15 тыс., что втрое меньше показателей, фиксировавшихся три недели назад.
Скачок смертности
За неделю от ковида в мире умерли 74 тыс. человек – примерно на 13 тыс. больше, чем за предыдущие семь дней.
Смертность резко выросла в тех странах, где фиксируются новые серьезные вспышки ковида. В частности, в Японии по сравнению с началом февраля смертность выросла в четыре раза, в Индонезии – в восемь, в Турции – почти вдвое.
Больше всего летальных исходов по-прежнему регистрируют в США – там за неделю умерли около 10 тыс. человек (на 2 тыс. меньше, чем за предшествующие семь дней). На втором месте находится Россия, где за тот же период зарегистрировали 5,4 тыс. смертей, на третье опустилась Бразилия (4,7 тыс. летальных исходов).
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