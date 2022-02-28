Темпы распространения коронавируса в мире с начала февраля снизились вдвое

Темпы распространения инфекции стремительно снижаются практически повсеместно, за исключением ряда азиатских и европейских стран. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.

Где больше всего болеют

На первое место по числу выявляемых случаев заражения поднялась Германия, где за семь дней выявили больше миллиона инфицированных. Приблизительно на этом уровне заболеваемость там держится уже третью неделю.

Россия опустилась на второе место – за минувшие семь дней там выявили более 920 тыс. случаев заражения, что на четверть меньше, чем за предыдущие семь дней. За последние сутки в стране впервые с 29 января зарегистрировали менее 120 тыс. заразившихся.

В Бразилии за семь дней подтвердили около 520 тыс. случаев, это на 150 тыс. меньше, чем неделей ранее. В США, которые остаются на четвертом месте по числу выявляемых в сутки случаев, заболеваемость снизилась до уровня конца ноября прошлого года.

Пятерку стран с самыми быстрыми темпами распространения инфекции теперь замыкает Турция, где за неделю выявили около 480 тыс. заболевших.

Стабильное снижение

В Европе заболеваемость быстро падает: во Франции она снизилась на треть, в Великобритании – на четверть, до уровня прошлого сентября. В Испании и Италии темпы распространения инфекции опустились до показателей середины декабря минувшего года.