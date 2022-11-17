Темпы экспорта молдавского яблока нового урожая вдвое ниже, чем в прошлом году

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По оценкам плодоводческих организаций, основанных на данных Таможенной службы РМ, к началу ноября из страны экспортировано около 31 тыс. тонн яблока урожая текущего года. За тот же период прошлого года экспорт яблока нового урожая был в 2,2 раза больше.

По словам трейдеров-экспортёров, большая часть внешних поставок осенью нынешнего года пока направляется на белорусский рынок, а также в Казахстан и Киргизию, из чего можно заключить, что какая-то доля молдавского яблока попадает и на российский рынок.

Массированный экспорт в Румынию, на который в текущем маркетинговом году очень надеются молдавские поставщики, пока не начался. В ноябре на румынском рынке ещё продаются товарные остатки местного яблока, но их запасы невелики, и как надеются экспортёры из Республики Молдова, во второй половине месяца для них откроется «окно возможностей».

Операторы молдавского плодового рынка отмечают, что с начала ноября постепенно активизируется экспорт яблока в страны Персидского залива. Цены на него на этих рынках «понемногу корректируются в сторону увеличения». Вероятно, именно по этой причине, в ноябре на внутреннем рынке Молдовы закупочные цены на высококачественное яблоко группы сортов «Гала» увеличились на 0,5-1 лей/кг: до 7,5-8 леев/кг.

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