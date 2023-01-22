Температура воздуха понизится под воздействием холодных воздушных масс

0

Столбики термометров постепенно опустятся под воздействием холодных воздушных масс с северо-востока. В воскресенье днём изолированно пройдут слабые дожди. Юго-восточный ветер будет слабым до умеренного.

Синоптик Валентина Бильдина заявила корреспонденту IPN, что в последние дни из-за влияния атлантического циклона на всей территории страны наблюдались высокие температуры. Постепенно более высокое атмосферное давление и холодные воздушные массы с северо-востока приведут к похолоданию.

Ночью минимальные температуры будут колебаться между +1… +6 градусами, а в понедельник будут между -2 … +3 градусами. В первый день новой недели будет не более +5 градусов, местами столбики термометров опустятся до нулевой отметки.