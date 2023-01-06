Тематические лекции, экскурсии и мастер-классы: “Кишиневский зоопарк” подготовил развлекательную программу для детей

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Лекторий “Ребятам о зверятах” в новом году начинает работу с 14 января. Интерактивные тематические уроки запланированы на каждую субботу месяца.

Темы занятий на месяц:

14 января – Интернациональный день парков

В рамках лекции дети изучат историю праздника, им расскажут о парках нашей столицы, интересные детали о благоустройстве столичного зоологического парка. Кроме того, будет проведен мастер-класс по изготовлению памятных поделок из эко-материалов.

21 января – День открытия Антарктиды!

– Кто живёт в этой холодной земле? Как справляются они с природными условиями? Конечно, показать вам жителей этого края мы не можем – ни тюленей, ни пингвинов в коллекции “Кишинёвского зоопарка” нет. Зато можем рассказать о других животных, обитающих в холодном климате, пусть и на других материках. Скажем, можно сходить в гости к волкам и узнать как живут в “Кишинёвском зоопарке” волки-одиночки и дружная стая. Вторая часть занятия – традиционный мастер-класс, – рассказали организаторы.

28 января – День зебры в “Кишинёвском зоопарке”

В рамках лекции дети познакомятся с зебрами, узнают о каждом животном – от малышки до старушки. В конце тематической экскурсии – мастер-класс в тёплом кабинете с интересными поделками.

Все поделки, изготовленные на мастер-классах, дети забирают домой на память. Продолжительность занятия в среднем 90 минут. В занятие входят тематическая экскурсия и мастер-класс. Начало в 11:00. Стоимость занятия 100 леев с человека. Группы до 15 человек. Язык проведения – румынский и русский. Телефон для записи +373 689 44 244.

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