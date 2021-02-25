Тело утонувшей в Днестре девочки не найдено, поиски продолжаются

Тело утонувшей в Днестре девочки не найдено, поиски продолжаются

Тело 12-летней девочки из Новых Анен, которая утонула в Днестре несколько дней назад, до сих пор не найдено. Водолазы продолжают подводно-поисковую операцию. 

Инцидент произошёл 23 февраля в селе Спея Новоаненского района. Два дня сотрудники ГИЧС ищут тело несовершеннолетней, но пока нет никаких результатов. Поиски усложнены плохой видимостью в воде и зимними условиями. Подводная операция проводится на глубине 12 метров и площади 150 квадратных метров. Ночью мероприятия приостанавливаются.

По данным пресс-службы ГИЧС, 12-летняя девочка провалилась под лёд на реке Днестр вблизи села Спея и утонула. Обстоятельства инцидента выясняются.

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