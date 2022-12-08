Пропавшую в Тирасполе школьницу нашли убитой в заброшенном здании

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В недостроенном здании возле школы сегодня нашли тело девушки, которая числилась пропавшей и находилась в розыске. Очевидцы говорят, что видели девочку босой и накрытой ветками.

Труп Оксаны Дитковской с признаками насильственной смерти лежал в подвальном помещении, пишет mvdpmr.org. 15-летняя школьница пропала 1 декабря. В этот день девушка перед тем, как уйти из дома, разговаривала с неизвестным мужчиной по телефону. Родственники пытались связаться с девочкой, но звонок сбросили, а после телефон выключился.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, ведутся поиски подозреваемого.

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