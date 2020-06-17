Тело пропавшего жителя Дубоссар нашли в Днестре

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Тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено ночью 12 июня на берегу реки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он умер от механической асфиксии.

Напомним, что в Дубоссарах был объявлен в розыск горожанин. Днём 7 июня мужчина с женой отдыхал у реки. Он переплыл с левого берега Днестра на противоположный, но обратно не вернулся.

Граждан призывают соблюдать правила безопасного поведения на водоёмах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

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