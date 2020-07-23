Тело мужчины с огнестрельным ранением найдено в поле Леовского района

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Труп был найден этим утром у села Хэнэсений Ной Леовского района. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Сильвии Ветку, речь идёт о 40-летнем мужчине, который состоял в Обществе охотников.

– Труп был обнаружен в поле между сёлами Хэнэсесий Ной и Филипень. Прибывшие на место судмедэксперты нашли на теле огнестрельную рану. Возле мужчины лежало охотничье ружьё, которым он владел законно, – сообщила Ветку.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства смерти мужчины, передаёт deschide.md.

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