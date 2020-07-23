Тело мужчины с огнестрельным ранением найдено в поле Леовского района

Тело мужчины с огнестрельным ранением найдено в поле Леовского района

Труп был найден этим утром у села Хэнэсений Ной Леовского района. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Сильвии Ветку, речь идёт о 40-летнем мужчине, который состоял в Обществе охотников.

– Труп был обнаружен в поле между сёлами Хэнэсесий Ной и Филипень. Прибывшие на место судмедэксперты нашли на теле огнестрельную рану. Возле мужчины лежало охотничье ружьё, которым он владел законно, – сообщила Ветку.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства смерти мужчины, передаёт deschide.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md