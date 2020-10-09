Телевидение с «национальным акцентом»: чем привлекает аудиторию телеканал «МИР»

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Межгосударственная телерадиокомпания «МИР» отмечает день рождения. 9 октября ей исполняется 28 лет. За это время на постсоветском пространстве сформировался уникальный информационный продукт – телевидение с «национальным акцентом».

Сегодня МТРК «Мир» – это содружество ресурсов, в которое входят телеканалы «МИР», «МИР 24», «МИР PREMIUM», радиостанция «МИР», информационный портал www.mir24.tv, а также многофункциональная спутниковая система «МИР -Телепорт». География вещания МТРК «МИР» не ограничивается территорией государств-учредителей: Азербайджана, Армения, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и

Таджикистана.

Программы, созданные творческими коллективами МТРК «МИР», смотрят жители Украины и Узбекистана, Латвии, Литвы и Эстонии. Общий охват аудитории – более 174 млн человек. В Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России телеканал «МИР» входит в состав национальных пакетов цифрового эфирного вещания. Основу вещания составляют информационно-аналитические программы, в которых освещаются ключевые события стран СНГ и мира, а также познавательные, развлекательные и публицистические программы, документальные ленты собственного производства. Значительная часть эфира также отведена художественным фильмам и сериалам.

И все же главная «фишка» МТРК «МИР» – это прямая связь с первыми лицами стран Евразийского континента, это возможность донести своим зрителям то, о чем говорят и какие решения принимают главы государств самого большого геополитического объединения нашей планеты. Многочисленные интервью с главами государств, правительств, парламентов раскрывают все многообразие нашего мира!

Национальное представительство МТРК «МИР» в Молдове – это команда единомышленников, умеющих видеть жизнь нашей республики глазами зрителей многомиллионной аудитории Первого Евразийского информационного телеканала каковым сегодня является «МИР». В нынешнее непростое время есть четкий запрос на оперативное освещение событий оказывающих непосредственное воздействие на жизнь граждан стран – учредителей МТРК «МИР», события Молдовы – не исключение, более того они всегда в топе новостей. Все вместе мы создаем уникальный информационный калейдоскоп, который составляет основу программы «Новости стран Содружества». Это программа, которая дает представление о том, как живут и чем «дышат» соседи из ближнего зарубежья. Например, зритель из Молдовы может узнать, как сегодня выглядит поселок Балахана – место, где в Азербайджане впервые добыли нефть. Или как кандидат технических наук из России набирает сотни тысяч просмотров в соц. сети Tik-Tok, выставляя шутливые ролики на тему законов физики.

Особенность «мировских» новостей – журналистика фактов. Иными словами, репортер или ведущий не комментирует информацию, а предоставляет зрителю максимальную палитру с тем, чтобы выводы он сделал сам. Такой равноудаленный подход к подаче новостей способствовал росту аудитории всего канала в странах Содружества.

Информационный продукт «МИРа» создает профессиональная международная команда, которая отлично разбирается во всех нюансах внутренней политики и менталитета жителей стран СНГ. О Молдове странам Содружества рассказывают корреспонденты Ксения Яниева, Олеся Казаку и Ирина Глушко. В поисках интересных репортажей они объездили всю Молдову от села Чишмикёй до города Атаки. Главный принцип работы молдавской команды журналистов и операторов– показать жизнь родной страны такой какая она есть. Человеческие радости и горести, достижения и проблемы для сотрудников телекомпании «МИР» в Молдове стоят на первом месте.

Мы искренне солидарны с тем что было сказано Президентом Республики Молдовы Игорем Додоном поздравившим нас с 28-летием телеканала: «Наша национальная идея – построить Молдову в которой хочется жить!». Именно такую Молдову мы и строим всей нашей командой телеканала «МИР»!