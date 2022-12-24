Teleradio Moldova начинает регистрацию на Евровидение-2023

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Началась регистрация на национальный отбор на Евровидение-2023. Участники могут отправлять свои материалы до 16 января 2023 года, 17:00. Об этом сообщила компания Teleradio Moldova.

Регистрироваться можно онлайн – на сайте www.eurovision.md, в разделе подачи заявок. Кроме того принимаются заявки на бумаге. Для этого нужно передать материалы в Центр сбора Евровидения-2023 по адресу: мун. Кишинев, ул. Хынчешть, 64, в вестибюле телеканала Moldova 1.

Для регистрации на конкурс кандидаты должны подать заявку, описание проекта, аудиоматериалы на цифровых носителях и перечень материалов, в соответствии с положением о проведении национального конкурса.

Каждый участник может участвовать в конкурсе с одной или несколькими песнями продолжительностью до трех минут, которые должны быть оригинальным, не затрагивать права третьих лиц и не исполняться публично полностью или частично до 1 сентября 2022 года. В конкурсе могут принять участие исполнители, имеющие гражданство Республики Молдова, достигшие 16-летнего возраста.

Национальный отбор будет проходить в три этапа: рассмотрение материалов, прослушивание композиций в прямом эфире и национальный финал, транслируемый в прямом эфире на Moldova 1. Представитель Молдовы будет выбран жюри и зрителями в пропорции 50/50.

Евровидение-2023 будет проходить с 9 по 13 мая в Ливерпуле, Великобритания. В прошлом году победителем стала музыкальный коллектив из Украины Kalush Orchestra, но из-за войны в соседней стране место проведения конкурса было изменено, передает realitatea.md.

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