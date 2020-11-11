Теленешты голосуют за Додона: Мы выбираем ответственного президента! (ВИДЕО)

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Жители всех районов страны примут 15 ноября активное участие во втором туре выборов президента. О важности голоса каждого и о необходимости сделать правильный выбор говорят жители Теленештского района.

Уроженец села Негурень Дмитрий Крецу по образованию учитель математики и физики. К сожалению, он был вынужден оставить профессию, чтобы содержать семью, и отправиться за границу. 10 лет Дмитрий проработал в Москве. После этого он приехал на Родину и создал маленький бизнес.

– В этой предвыборной кампании я поддерживаю Игоря Додона, потому что он ответственный президент и человек, выполняет свои обещания. Он за государственность, за семьи, за развитие, помогает поддерживать малый и средний бизнес. Я люблю село Негурень. Я люблю Теленештский район. Я люблю свою страну. Я голосую за Игоря Додона! – сказал Дмитрий.

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