Телеканалы «МИР» и «МИР24» покажут Большую пресс-конференцию Путина

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Сегодня в 11.00 по молдавскому времени начнется Большая пресс-конференция Владимира Путина. Транслировать мероприятие будут телеканалы «МИР» и «МИР 24». В этом году оно пройдёт в необычном формате.

Отвечать на вопросы президент России будет из своей резиденции в Ново-Огарево. А задавать их будут из всех уголков страны. 32 информационных канала будут обеспечивать связь президента с аудиторией.

Конференция – 16-я по счету. Аккредитовалось в этот раз всего 774 журналиста. Для сравнения, рекорд был в 2019-м – почти 1900 человек.

Участников разделили на группы по восьми федеральным округам. А в Центре международной торговли в Москве разместятся представители иностранных и российских СМИ. Там будут 247 журналистов, рассадка – с учетом санитарных требований: 1,5-2 метра безопасной дистанции.

Сколько продлится конференция, никто не знает. В прошлый раз успели задать 57 вопросов, а разговор шел 4 часа 18 минут. Рекорд же за 2008 годом – 4 часа 40 минут.

Посмотреть мероприятие могут и молдавские зрители на указанных телеканалах, а также онлайн.

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