Телеканал TV8 оштрафовали на 10 000 леев за нападки на журналиста Елену Левицкую-Пахомову

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Переход на личности, призывы к преследованию, дискриминационные выпады, а также демонстрация изображений детей без ведома родителей недопустимы. Совет по телевидению и радио вынес решение по делу Албот/Болокан-Пахомова. За нападки и преследование журналиста телеканал TV8 был оштрафован на 10 тысяч леев.

В одном из выпусков программы “Internetu’ Grăiește” его авторы, Ната Албот и Андрей Болокан, после обсуждения поста журналиста в соцсети призвали своих зрителей найти ее и высказать всё, что они думают об её “шизофренической дедукции”. Примечательно, что речь шла о закрытой публикации Пахомовой на личной странице. Более того, авторы показали в своей программе фото детей Елены, опубликованной также на её странице в доступе исключительно для друзей.

В результате Елена Левицкая-Пахомова подверглась нападкам, в том числе ксенофобского характера. Журналист, а также телеканал “НТВ Молдова” обратились в Совет по телевидению и радио для рассмотрения данной ситуации.

Сегодня члены Совета единогласно проголосовали за вынесение штрафа каналу TV8 в размере 10 000 леев. На данный момент телеканал не предоставил Елене Левицкой-Пахомовой право на реплику и не принес публично извинения, пишет ntv.md.