Telegram-канал: Усатый срочно покинул территорию Молдовы

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Ренато Усатый срочно покинул территорию Республики Молдова. Об этом сообщает Telegram-канал “Bazar politic”.

– Читатель прислал нам информацию о том, что после появления официального заявления об объявлении Россией в международный розыск и намерения выдать сегодня мандат на арест на 2 месяца, лидер “Нашей партии” уехал в Румынию. Ждем LIVE от Усатого с комментариями, где он находится и что делает в Румынии, – говорится в сообщении.

Сам Усатый данную информацию пока не прокомментировал.

Напомним, вчера стало известно, что МВД России объявило в международный розыск Ренато Усатого.

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