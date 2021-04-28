Телефонные мошенники украли у пенсионера из Хынчешт деньги, которые он копил 2 года

0

За два года мужчина успел накопить 182 тысячи леев. 176 тысяч пропали с карты после телефонного разговора с мошенником, который представился сотрудником банка.

Вчера, 27 апреля, в инспекторат полиции Хынчешт обратился 83-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что накануне ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Доверчивый пенсионер назвал ему все данные карты.

В течение часа почти все денежные средства были сняты, мошенники оставили на карте всего 6 тысяч леев, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции. Правоохранители установили, что с 18.00 до 19.00 с банковской картой было произведено 8 операций. Деньги были сняты в Москве через компанию, которая занимается переводами.

Обстоятельства инцидента выясняются. Полиция устанавливает подозреваемых.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.