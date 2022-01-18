Теледоктор Мясников заявил об опасности госпитализации больных с “омикроном”

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Медик уверен, что переболеют новым штаммом и привитые, и не привитые в лёгкой форме, если их не “залечить” в больнице.

Александр Мясников раскритиковал борьбу со штаммом “омикрон”, как с другими известными разновидностями коронавируса. Он назвал “омикрон” простым ОРЗ, поэтому считает необходимым и рассматривать его лечение, как ОРЗ.

Теледоктор объяснил, что “омикрон” прекрасно переносится дома и на это необходимо всего 2-3 дня.

– Я не говорю лечить: ОРЗ не лечится. Просто изолировать на два–три дня, — уточнил Мясников.

Медик уверен, что переболеют этим штаммом 60-70% населения – как непривитые, так и привитые. А вот госпитализация может погубить человека, ведь в коридорах инфекционных отделений всё ещё много пациентов с вирусом штамма “дельта”, и вот, подхватив его там, финал может быть печальным.

Люди с хорошим иммунитетом к ОРВИ “омикрона” даже не заметят, считает Мясников.

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