Тела двух мужчин обнаружили в сгоревшем доме в Бельцах

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Сегодня утром в Бельцах загорелся жилой дом. На место происшествия были направлены три пожарных расчёта.

На месте происшествия выяснилось, что пламенем объято помещение площадью 16 квадратных метров. На кровати в комнате были найдены частично обгоревшие тела двух мужчин. Личности погибших предстоит установить.

По данным ГИЧС, с начала года в Молдове произошло 256 пожаров, в которых погибли 24 человека.

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