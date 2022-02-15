Тела двух мужчин обнаружили в сгоревшем доме в Бельцах

Сегодня утром в Бельцах загорелся жилой дом. На место происшествия были направлены три пожарных расчёта.
На месте происшествия выяснилось, что пламенем объято помещение площадью 16 квадратных метров. На кровати в комнате были найдены частично обгоревшие тела двух мужчин. Личности погибших предстоит установить.
По данным ГИЧС, с начала года в Молдове произошло 256 пожаров, в которых погибли 24 человека.
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