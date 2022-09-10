Тела двух мужчин найдены в канализации в Страшенах

Тела двух мужчин найдены в канализации в Страшенах

Страшную находку обнаружили этим утром на территории предприятия в Микауцах.

По словам сообщившей в полицию женщины, она заметила двоих рабочих предприятия в бессознательном состоянии. Прибывшие к месту происшествия врачи констатировали смерть мужчин 47 и 55 лет.

Признаков насильственной смерти на телах эксперты не обнаружили. По предварительной версии, причиной гибели могла стать интоксикация, пишет deschide.md.

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